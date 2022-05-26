日本26歲寫真偶像天木純（天木じゅん）擁有甜美清純美貌和核彈級I罩杯而被網友封為「東洋乳神」，加上過去曾是偶像團體「假面女子」的成員之一，使她人氣居高不下，也是不少人心目中的性感女神。而即將在6月推出全新寫真集的她，除了不定時曬出火辣福利照外，也積極更新TikTok影片，甚至穿著性感睡衣學起了近期相當火紅的動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》角色向網友撒嬌，融化眾人。

天木純的第4本大尺度性感寫真集，將在6月16日正式開賣，而她為了宣傳，已在不久前於個人IG上曬出「上半身赤裸」的寫真封面，甚至在推特上加碼公開「無字幕版」的封面照，使核彈級雙峰更加一覽無遺，令上萬名網友看了直噴鼻血。

除此之外，經常透過社群媒體與粉絲互動的天木純，也十分積極的經營TikTok影片，在昨（25）日晚間所推出的最新影片中，只見她先是穿上胸前深V領透視的蕾絲洋裝，跟著影片中的口吻不時對著鏡頭挑逗擠眉，之後還學起最近十分火紅的動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》人物「安妮雅」向網友撒嬌，而鏡頭由上往下拍攝的視角，使她事業線若隱若現，讓人大噴鼻血。

之後天木純又換上黑色細肩帶低胸洋裝，外搭透膚罩衫，激動地跟著音樂不斷上下跳動並左右擺動臀部，豐滿的上圍還跟著音樂節奏上下晃動，瞬間震暈一票網友，直呼：「太波濤洶湧了」、「這樣跳就對啦」、「天木真可愛」、「這身材真是極品」，再度成功吸引目光。