封測廠超豐(2441)周四召開股東常會，通過每股配發現金股利新台幣5元，以周四收盤價69.8元計算，現金殖利率達7.16%。

各國邁向升息趨勢、通膨、大陸疫情、烏俄戰爭之地緣政治風險、消費性電子產品需求減緩等變數下，超豐董事長謝永達認為，下半年產業趨勢難以預測。法人預估，第二季營收可望季增，續登同期新高，雖面臨上述因素，但受惠調漲報價、匯率等題材，毛利率估穩住30%以上，今年營運仍有機會挑戰去年。

展望今年營運，超豐隨時掌握景氣及產業變化，在產銷策略上作最佳之因應，除發展先進製程、提升研發能力並持續開發國內外新客戶。111年發展之重點為提升QFN Dual Row產品生產能力、提升第三代半導體(GaN)產品封裝及測試能力、開發Hybrid/MIS Package (Flip Chip+Wire Bond)產品及開發系統化封裝(SiP)產品。在資本支出方面，持續擴展封裝及測試產能。在成本控制方面，提高設備產能、持續改善製程與原材料。期待超豐憑藉優異的產品品質、全方位的服務及成本之優勢，以滿足更多客戶之需求，使超豐營業收入及獲利超越巔峰。