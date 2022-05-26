國內今天新增8萬1852例本土個案，55例境外移入個案；染疫死亡人數暨昨天79例創新高之後，今天再增104例，包含2例兒童死亡個案。另外，今天新增中重症個案數333例，也創下單日新高，其中242例為中症、91例為重症。
新增本土個案分布也出現變化，除了新北市1萬7632例持續占據第一位之外，台中市也新增9944例，超越桃園和高雄成為第二名；第三名為桃園9484例，其他依序為台北9062例，高雄8566例、台南5871例。
指揮中心指出，今日新增104例本土病例死亡個案，為56例男性、48例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、97例具慢性病史、49例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月27日至5月23日，死亡日期介於5月13日至5月23日。
指揮中心說明，今日新增55例境外移入個案中，30例男性，25例女性；年齡介於10多歲至70多歲，感染國家為美國2例、調查中53例。入境日介於今年5月24日至5月25日。
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