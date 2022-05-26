減肥最可怕的不是沒有成果，而是付出努力之後體重不減反增。營養師林俐岑特別在臉書粉專PO文指出，越減越肥的情況，很可能是用錯方法，包括節食、減重求快、餐餐份量不固定、選錯食物，都可能造成減重失敗，千萬不可不慎。

▍節食，只是瘦的假象

有些人以為只要少吃就好，甚至採取偏激不吃的方式，這樣只會讓代謝越來越慢，一旦恢復正常飲食就會胖回來。每日的熱量攝取建議不要低於1000大卡。

▍減重求快，很容易失敗

速效的減重，可能大部份減去的是肌肉，少部份是脂肪；但胖回來的時候，幾乎是脂肪，脂肪越多越難減。

▍飲食時常大小餐

每次大餐吃完後，就因罪惡感而下一餐刻意吃很少，但這樣並不會因此變瘦。

▍挑錯食物吃

一包洋芋片將近500大卡，和一個輕食餐盒一樣熱量，但營養素卻差很多。挑錯食物不僅沒有飽足感，還會造成體重、體脂肪飆升，甚至導致排便不順。

林俐岑提醒，體重管理要有良好成效，7成在飲食控制、3成是運動。飲食控制方面，最好是在1個月內調整飲食習慣，並持續執行3個月，讓好的飲食習慣融入日常生活。可採取「211減醣飲食原則」，蔬菜：全穀雜糧：蛋白質食物比例為2：1：1，在均衡飲食的前提下，控制攝取食物份量，避免暴飲暴食；此外，盡量避免加工食品，多吃原型食物、增加纖維、喝足水份、減少喝含糖飲料。

不過也不需把自己逼太緊，林俐岑直言，人不是機器，有時也希望有些小確幸，一周一次的「快樂餐」是必要的，可以做些減醣烘焙的點心滿足一下口慾，對身體負擔也較小。另外，加入有氧及負重運動，能提高體重管理成效，即使一開始快走、開合跳、做些居家的核心運動都非常有幫助，重點是要養成習慣。