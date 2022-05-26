詹姓男子2月搭乘北捷，在淡水站進入後發現悠遊卡操額不足，隨機尾隨1位民，打算跟他一起進入驗票閘門，詹的逃票行為被陳值班站長發現，陳制止時遭詹比中指還拉衣服，吳姓員警到場調查時，竟遭詹用腳踢中下體，詹還罵吳「你們警察就是這樣，難怪是社會敗類！」，士檢日前偵結，依妨害公務罪起訴。

起訴指出，詹男2月16日在淡水站搭捷運，因不夠錢搭車，貪小便宜緊跟著1名乘客後方，想和他一同進入閘門逃票，詹的行為被陳姓值班站長及保全發現，當場將他制止，詹竟還振振有詞，捷運員工後來強調要依大眾捷運法告發、開罰，此舉引來詹男不爽，對員工比中指、拉衣服。

吳姓員警隨後獲報到場，因詹一直否認逃票，眾人便前往查看監視器，詹假意配合，卻想趁機逃走，吳見狀立刻將對方拉回來，過程中雙方發生拉扯，詹伸腳踢中員警下體，還罵警：「

你們警察就是這樣子啦，難怪你們是社會的敗類！」後遭警方逮捕、法辦。

詹男事後坦承犯行，士檢根據捷運站內監視器及員警密錄器畫面，依公然侮辱、侮辱公務員等罪將他起訴，建請法院分論併罰，傷害罪則不起訴。