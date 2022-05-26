2017年開工的彰化漁港第一階段基礎建設工程，目前已經完成75％，不過去年廠商出現財務問題導致工程延宕，縣府與廠商解約並重新發包，為加速開港向漁業署爭取經費，獲得同意追加1.31億，加上原本共計3.94億元，縣府表示，18日已完成預算書圖審核，正積極辦理招標，預計2023年底能開港營運。

彰化沿海漁港、泊地淤積嚴重，當地漁民冬天只能等到東北季風漲潮才能出海，嚴重影響漁民捕魚，2004年縣府進行彰化漁港規劃、2007年通過環評，經過多年爭取後，終於在2014年11月獲行政院核定「彰化漁港進程第一階段建設計畫」，投入總經費14.42億元。

縣府表示，地方20多年來積極爭取，第一期基礎建設工程主要建設防風林、防波堤、內港口碼頭、漁筏停泊碼頭、浮動碼頭等基礎建設，原定目標是在去年4月要開港營運，但自開工以來工程延宕，延宕進度超過10％，因此提出解約重新發包。

縣府說，「彰化漁港開發案近程（可開港營運）計畫近程第一階段防波堤及內港口開闢興建工程（後續工程）」目前已經完成75％，延宕後縣府積極向漁業署爭取經費，4日獲得同意追加補助1.31億，加上原本補助經費2.63億後，共計獲得3.94億元來辦理。

縣府強調彰化漁港防風林、圍堤工程等去年都完成破堤通水儀式，目前延宕的主要為防波堤工程，而爭取經費也包括未來工程完成後的清淤工程，希望能順利在6月底前招標，2023年底開港啟用。