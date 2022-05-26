TVBS內部傳出主播鬥爭，比電視劇還精采，資深媒體人粘嫦鈺今（26日）在臉書發文，開頭就表示：「主播，許多新聞系女孩的夢想。而現實竟然是後宮甄嬛傳。」

粘嫦鈺在臉書點出主播之間，搶時段、搶收視率、搶觀眾之外，「搶衣服」也是很重要的，化妝室裡每一套衣服都是造型師搭配的。她敘述：「上面都貼有主播的名字，有的非常的漂亮、有的非常的樸素、有的看得出來是舊衣拼湊起來的。最美的最講究那一套上面的名字果然是紅牌主播，曾經有一位主播穿上衣服之後大叫一聲，怎麼這麼臭！大罵前一位主播沒有道德。也驚覺自己被整了。 」

她認為「鬥」，那是一定要的，既然這麼困難坐上主播台，從早上、中午再到下午再到晚上黃金時段。每天都有人虎視眈眈，同台的別台的空降的，不好好的鞏固，溫良恭儉讓，早就粉身碎骨灰飛煙滅了。至於鬥的手段，粘嫦鈺表示「想得到的都存在」，最常見的是爆對手的黑料給媒體，因為不是你死就是我活。

粘嫦鈺也有感於現在主播有別於以往，「以往的主播就是好好的把新聞播好，保持良好的形象，現在的主播不一樣了，要經營社群媒體，要和粉絲互動，還要博版面上新聞，經常秀出好身材和親和感，流量、聲量是她們追求的目標。」

但也有少數獨善其身者在主播圈，「還是有一些主播默默的耕耘自己，搭公車，不張揚，有禮貌。低調到在街上完全認不出他來。上台之後專業清楚把新聞報的很精彩。觀眾自然會回報他熱烈的掌聲。」