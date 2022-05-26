為防堵疫情在校園中擴散，苗栗縣政府宣布，國高中及小學今年的畢業典禮舉辦方式授權各校評估，可採線上視訊方式或實體辦理。

苗縣府指出，因全球受到疫情衝擊，線上活動已成為生活中的新常態，苗栗幅員遼闊，學校區域及規模不同，全縣國高中及小學畢業典禮，得以線上視訊或實體方式混成辦理，授權各校評估後決定，現階段為兼顧防疫，建議優先以線上視訊方式辦理。

縣府指出，採線上視訊方式辦理，可兼顧師生健康及安全，學校也可透過創意設計線上方式，讓畢業生與家長們參與，如採實體方式辦理，則以不開放外賓及家長為原則，且學校務必落實校園防疫措施，包括全程佩戴口罩、執行體溫量測、落實手部衛生、維持社交距離等，並視學校規模，由校方研討，符合地區性彈性調整 (分區、分班、分流方式)辦理。

徐耀昌縣長說，因應防疫，並降低病毒傳播，縣府不派員參加各校畢業典禮，但為表達對畢業生的祝福，已錄製縣長予110學年度畢業生的祝賀影片，屆時將提供各校轉播，予以畢業生祝福和勉勵，期勉各位同學勇敢追夢、探索充滿挑戰的未來，開創美好前程。