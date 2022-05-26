陳志朋近年事業重心放在大陸。（翻攝陳志朋工作室微博）

陳志朋以「小帥虎」團體走紅，日前2度遭合作14年的前經紀人威廉爆長期拖欠佣金，對方還爆料陳志朋之前奇裝異服出席活動是志願行為，威廉曾勸阻不成，甚至暗指陳志朋未照合約，把收入進私帳，有違法嫌疑。陳志朋沉默多日，對於被經紀人威廉二度爆料，他頗為傷感，不只一次在住所附近的公園裡踱步，透過深呼吸來緩和，今（26日）更發出聲明反擊對方。

威廉23日透過微博發表第二次聲明，著墨被拖欠經紀人佣金一事，但先前陳志朋透過助理，表示跟威廉所註冊的「陳志朋工作室」並無白紙黑字的合同關係，14年來皆由陳志朋按月發給薪資，甚至在疫情發生這兩年多以來，即便是遇疫最艱困的時期，陳志朋也從未斷過匯給對方薪水，反倒不解的是，在5月16日發放月薪、且於陳志朋5月19日生日的隔天，對方不但重磅發聲明，還使用已註銷的陳志朋工作室微博發文，讓人頗為傻眼！雖然威廉認為他的薪水與他14年的付出及陳志朋得到的收益「完全不成正比」，但讓陳志朋比較難過的是多年來對方不曾直接對他反映，且在陳志朋助理針對他首次聲明，做了公開回應、且告知他溝通渠道永遠為他保持暢通後，電話不但沒有響過，卻還迎來了第二次的聲明。

陳志朋成名甚早，原本就有一定的行情，多套房產是在早期所購買，他肯定合作多年威廉的辛勞，也自省是否有未盡之處。事實上雙方由2008年起，口頭約定由威廉負責陳志朋對外的合作經紀，陳志朋每個月向威廉支付固定的報酬，雙方沒有約定佣金、合作期限。從2020年6月開始，威廉基本沒有負責陳志朋的經紀工作，但仍請威廉代為引薦商演活動和影視項目，且仍按照之前的標準支付報酬，陳志朋5月16仍有轉帳給威廉的紀錄。聲明還提到威廉2021年12月至今就沒有成功引薦過任何項目，如今陳志朋的工作室也已經註銷，希望大家好聚好散，盼望事情早日解決