【愛傳媒程富陽專欄】真要論起寫朋友間相交意境的，那咱們中國杜甫老先生寫的那首《贈衛八處士》當數首選，恐怕千年以降，再無人能出其左右；一句「人生不相見，動如參與商。」直把處於舊時代那種要與好友相見的難度，描繪的如攀蜀道般的難如登天；當然，這恐怕與他正處於當時唐朝「安史之亂」的戰火中，有著莫大的關係。

近期，只要一開新聞視頻，總見千百萬因戰爭而流離失所的烏克蘭難民畫面。想來，也真的只有處於戰亂中，方能真正體會那種國破濺淚，城春驚心，白頭搔短，渾不勝簪的沉痛；當然，這也不是簡單幾句「侵略必敗，抵抗必勝」的蠢話，就可以概括說明的事；但詩人描述：「少壯能幾時，鬢髮各已蒼。訪舊半為鬼，驚呼熱中腸。」卻是值得仍生活於順境的我們，去深刻意會的。

說到頭，凡事總要及時不要遲，朋友相交如此，面對戰爭的抉擇亦復如是；我們希望好友相交，總不要等到少壯已逝，鬢髮已蒼，訪舊成鬼，才驚呼衷腸，尚未探望；而那些坐在攝影棚侃侃而談的政客，也不要等到家散了，城破了，人死了，才想到應及早尋求和平的可貴。

現代科技，得讓人們擁有一機在手，朋友間既可及時問候，對彼此關心的事務，亦可藉文字或影像瞬間傳送，交換彼此看法，學習彼此心得，讓距離不再成為阻隔友誼的問題，這可說是科技今昔之變的好處；然而它的壞處，卻也讓今日武器更邁先進，戰爭更趨殘酷。可惜，我們只能冀望前者，話聊如后；而無法改變後者，動盪如昔！

110.07.16回覆張悅雄《這是一本士子所寫的書》的覆文：

個人的拙作《富陽隨筆之五》，承蒙悦公惠賜佳序及鼓勵，文中期許對「士」的嘉勉，更讓我汗顏。自古以來，似乎都把社會弘毅的責任推給了「士」，卻也無形中形成知識份子的包袱。但不可否認，自20世紀末期，台灣教育問題面臨的殘酷現實，是讓大部分為人師表與學子的，都一骨腦主動把「士」字的下一橫給拉長，而成了「土」字；自然，連我也不例外。

等到自己「土」了幾十年，方在職場退休後，竟忽焉在社會一隅，遇到良師，碰到益友，還激勵要有「士」的擔當與視野，實在從內心難止激湧一股「變故在斯須，百年誰能持？」的慨嘆；只能自勉當能如師之所願，離「土」愈遠些，而離「士」更近點，以惟是盼！

110.12.13回覆左化鵬《芋頭、蕃薯》的覆文：

左公的《芋頭、蕃薯》一文，可說色香兼具，趣味橫生。據悉，當年蔣公在故鄉奉化的房間，就掛了三張照片，第一張，是王老太夫人，任何黨政高層人到奉化拜訪，得相偕到王老太夫人的陵墓拜謁後，方能談正事，竟蔚成晉見之風。

而第二張掛的則是國父孫中山的照相，來訪者需認同蔣公是孫中山的唯一繼承人；但讓人意外的卻是第三張竟是毛澤東的掛相；而來見面的，則都需當著這張照片作一番自我表白，坦承老毛是我們革命共同的障礙及敵人。看來，縱使老蔣對最痛恨之人，多少亦都帶著些許敬意，方將他們與敬仰之人的相片，一起懸於「高堂」，以為警戒。

然而，觀今時下政壇，愛之則藏於私域，任之胡作非為；恨之，則欲盡毀其像，令其魂魄灰滅於世；這著愛之欲生，恨之欲死的仇視與短視，實亦不禁讓人興泛有一份「啥米芋頭蕃薯」（好壞不分，皆使壞事）的世道之嘆！

110.10.27回覆劉以善Line傳《生平》的覆文：

昨晚看這位南京大學校友為學長撰寫《平生》一文，猶若靜坐秋風起兮的夜色下，恍若見兩位中壯之士相互舉杯的影像，緩緩自暮色中昇起；而其中的一位，似乎正娓娓敘述著將軍一生的滄桑經歷與故事。我雖不知其名，但從文章中，卻透露出一股只有摯友間才有的深厚交情；我想你們在南京大學，一定有無數個夜晚併坐把酒言歡，或者共同戮力研究學問與思想交流；文章中提及你一生境遇，曾歷多次華麗轉身與艱難抉擇，結局都讓同學與同僚萬分驚訝；對於此點的體悟，我想只要是您的好友，自當都會深有同感。

學長一生無論幼時困境，少年從軍，職場軍退後賡續攻讀博士，再經歷家庭至愛身體遽變的起伏跌宕，讓我想起一位作家之言：「當華美的葉片落盡，生命的脈絡才歷歷可見。」我想宋代蔣捷那首《虞美人·聽雨》：「少年聽雨歌樓上。紅燭昏羅帳。壯年聽雨客舟中。江闊雲低、斷雁叫西風。 而今聽雨僧廬下。鬢已星星也。」當是學長在經歷萬般人生驟變後，於此刻最能深切體會的境界。

110.12.19回覆王智榮《歌盡紅塵 人間一度》的覆文：

此次，雖無緣與會狐群與陳薇女士之宴，但閱您所Po宏文，盡現蘭亭之風；想餐館雖無茂林脩竹之景，但席間必顯清流激湍之鋒；攝像頭裡雖無林泉般的流觴曲水之境，卻猶親臨聆聽老蔣柔水詩般的「再別康橋」之音；與會眾人，或不曾相識，但卻能因緣聚足，取諸懷抱，悟言一室之內；儘管昨日冷風颼颼，但想必粤香園的美食，四金釵的優雅，當令眾狐遊目騁懷，足以極其視聽之娛，欣然於所遇，怡然自足，暢可樂也；這實在是狐群於辛丑年末的一大快事！

111.01.18回覆鄭昇陽《偶感》之覆文：

學長自嘲自作之文，說是純係一番夢囈，但我觀之，卻竟猶若一篇如《山海經》的難得好文；學長可謂真會過日子的雅人；看你時或球敘於球場仰觀宇宙之大，時或漫步於堤防俯察品類之盛，時或吟詩於河岸遊目騁懷，時或鳥瞰天際觀群鷗飛翔，時或悠然乘舟細賞野鴨漫遊；時或感應萬物於寧靜而昇銳氣於心胸；時或思世局於星辰雷電而悟平常之心；其擁深邃意境逾於廟堂，其抱生活雅靜優於江湖；此等生活意境，對這個社會，只有淨化之功，豈有汙染之虞！

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作者為退役上校

照片來源：作者提供。

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