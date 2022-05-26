中重症暴增333例創新高　7歲童呼吸窘迫住加護病房

中重症今增333例，其中有104例死亡。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞宣布，今天新增1例兒童重症個案，是一名7歲男童，個案有癌症病史，長期使用呼吸器，因罹患新冠肺炎合併呼吸窘迫與細菌性肺炎，目前住加護病房治療中。
指揮中心表示，今天公布的104例死亡個案，年齡從1歲到90歲以上，其中74人未打疫苗。其中一名20多歲女性有心血管疾病，未接種疫苗，死因為肺炎併敗血性休克，另一名30多歲女性有糖尿病史，曾接種1劑疫苗，染疫後出現急性胰臟炎及肺炎病逝，另有2名兒童死亡。
至於5月22日公布的1歲男童腦炎病例，經醫療團隊救治後改善，5月23日已拔管移除呼吸器，意識恢復、四肢活動增加，目前恢復狀況良好。
今年1月以來，國內累計153萬1055例本土個案，其中3688名為中重症，其中805名死亡。今天新增333例個案，中症增加242例，另有23人轉重症，比例0.18％；重症91人，另有23人為中症轉重症，比例0.06％。
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