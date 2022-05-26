促轉會今（26日）在行政院會陳報「轉型正義推動成果及任務移交」報告，促轉會專任委員陳雨凡表示，4年來完成包括審定政黨持有政治檔案7572筆、審定不義遺址42處、列管公共空間威權象徵1546處、平復司法不法有罪判決5983件。

行政院長蘇貞昌裁示，台灣從威權走向民主何其不易，一路上多少前人前仆後繼，經過好幾代人的犧牲奉獻，才換得現在的自由、民主及人權。時至今日，台灣已經是成熟的民主國家，對於自由、民主更是習以為常，但過去因威權統治時期所造成的不公不義，對於整個社會而言，並未隨時間自動平復。

蔡總統上任後，將「落實轉型正義」列為重要政策，政府用最大的誠意，面對問題，反省過去，不只要讓台灣在民主的道路上更向前邁進，也讓整個社會更和諧團結。

促轉會自2018年5月成立以來，歷經兩次延任，過去4年，與時間賽跑，在法定賦予的4大任務中，完成許多重要工作，也有多項具體成果，包括：政治檔案的開放與研究，還原歷史真相，審定政黨政治檔案超過7千多筆，公告撤銷不法判決近6千件，平復司法不法，以及處置威權象徵、保存不義遺址。

蘇貞昌表示，同時也進行受難家庭創傷平復、提出「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」，並修正「促進轉型正義條例」，該兩法5月17日經立法院三讀通過，完善國家回復被害者或其家屬權利機制，並且規定促轉會解散後，行政院應設「推動轉型正義會報」持續推動相關事務。

蘇貞昌表示，促轉會已經完成任務總結報告，明（27日）將在行政院舉行總結報告遞交儀式，5月30日將依法解散。我要特別感謝葉虹靈代理主委及促轉會的各委員、所有同仁4年來的辛勞與付出，使台灣轉型正義得以邁向一個新的里程碑。

未來各工作事項將由6個主責部會，包含國發會、內政部、文化部、法務部、教育部、衛福部承接，4月25日也已經核定在行政院成立「人權及轉型正義處」，繼續統籌推動轉型正義相關任務與議題。期待6個主責部會及人權處，要在促轉會過去的努力基礎上，接棒推動，也請各部會同心協力，務必全力配合需要共同辦理的事項，持續落實轉型正義工作、深化台灣民主。