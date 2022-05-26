行政院政務委員郭耀煌數月前遞出辭呈，雖然獲行政院長蘇貞昌慰留，但郭耀煌堅決表達希望返回校園任教，蘇貞昌日前批准辭呈，將於將於5月31日生效。對於政委遺缺，行政院發言人羅秉成今天表示，政委缺額跟後面相關人事案會連動，近期不會有新的人事規畫跟安排，待全面規畫後再對外說明。

總統府24日發布總統令，郭耀煌已准辭職；郭耀煌今天最後一次參與行政院會，蘇貞昌在會中表示，郭從2020年10月5日到職後，協助多項政務推動、數位發展部組織法，在他與立法院圓融溝通後通過，前期籌備非常盡心盡力。

蘇貞昌肯定郭耀煌擔任政委期間，推動智慧機械、資安業務等，完成多項重要法案，包含太空發展法、國家太空中心設置條例等，都獲得立院三讀通過，感謝郭耀煌的努力，也尊重想要返回學校作育英才的心願，期待未來在不同崗位發展效力。

郭耀煌過去擔任數位發展部籌備負責人，被視為出任首任數位發展部長熱門人選，如今郭耀煌請辭獲准，是否代表另名政委唐鳳接任數發部長機會增加。

羅秉成說，近期理論上不會有新的人事規畫跟安排，因為需要整體規畫，基本上會有連動性；至於數位發展部長人選，待人事確定後會再對外說明。