台灣科技大學學生會在臉書張貼訊息，指出華夏科大將併入台科大，引起軒然大波，但兩校今(26)日對外說法不一，特別是華夏科大氣炸，強調這起烏龍資訊恐將導致新學年招不到學生，台科大則再度致歉。不過一名相關人士透露，對於此起合併案，台科大校內還有兩校之間根本沒共識，對外發布訊息全是台科大編織的一廂情願的劇本。

對於此起事件，華夏科大一早接受各家媒體採訪時，態度氣憤不已，校方中午時分在學校官網張貼公告，強調該校沒有退場問題，一切都來自於台科大單方面釋出之不實訊息，已對校譽造成「無與倫比的傷害」，對此表達公開抗議，並要求台科大對外發表公開聲明，還原事實。

至於台科大，到下午2點左右，校方則是兩度以群組回應媒體，兩份訊息內容差不多，第二則的重點則是校方將責任推給學生會，內容寫道：「學生會所釋出之接收華夏科大訊息，事先並未與華夏科大有所溝通與徵詢相關意見，造成華夏科大校譽之損失與全校師生譁然與不滿，台科大特此表達萬分歉意」，也希望能獲得華夏科大的諒解。

針對兩校說法不一，外界對於兩校合校實情始終無法理解，台科大主秘呂政修則說，台科大的想法是任何有意願合作的學校，都可以前來討論，並稱對外回應皆以兩則提供媒體的回應為主。

記者好奇，合校訊息由學生會先公布，是否台科大校方在內外行政上有諸多缺失，與學生會不合，因此被惡整？呂政修還是沒有正面回應，僅說對於此類消息傳出，只是遲或早的問題，一切都還是尊重校內同仁想法。

由於台科大對此都沒有提供校方正式回應，呂政修對外回應也是曖昧不明，實在無法理解這起事件的真實性，一名有關人士則說，台科大合併華夏科大的想法，根本還停留在校內討論階段，不僅跟華夏科大沒有共識，在學生會官網刊登的訊息也是「自己一廂情願想好的劇本」，所有事情都沒有經過縝密研擬便拋出，嚴重傷害台科大形象，更可怕還動搖華夏科大招生根基，犯下了無法承擔的錯誤。