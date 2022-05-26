台北市連日大雨，台北市議員大安文山参選人林岳龍發現，信義路人孔蓋昨出現地下糞汙水噴泉奇景，噴泉高度達1公尺以上，人孔蓋也不斷掀動、震聲駭人。（林岳龍提供）

梅雨季到，台北市連日大雨，台北市議員大安文山参選人林岳龍發現，信義路人孔蓋昨出現地下糞汙水噴泉奇景，噴泉高度達1公尺以上，人孔蓋也不斷掀動、震聲駭人，他憂心未來恐出現汙糞水倒灌民宅的情形。對此，北市衛工處指出，這是雨汙混流造成人口蓋冒水的情況，將立即辦理分流改善。

林岳龍說，自己25日下午騎車行經信義路四段378巷口及中油加油站附近時，發現路旁人孔蓋竟然噴出湧泉，整個人孔蓋也不斷掀動、震聲駭人，向市府求證後，確定這是衛工處所轄的衛生下水道管線人孔蓋，而衛工處獲報後也立即派員前往處理。

林岳龍指出，根據過去經驗，衛工管線在容易淹積水地點的人孔蓋，如果沒有防止豪大雨積水時逆流渗入的設計，一旦出現暴雨很可能發生雨水渗入狹窄的下水道系統，導致糞汙水逆灌到旁邊的一樓或地下室住户室内。尤其現在進入梅雨季，緊接著颱風季節也將到來，衛工處如不盡速改善，隨時都可能發生汙糞水倒灌民宅的情形。

林岳龍也攜手台北市議員李慶元，要求市府衛工處派員前往現場了解狀況，並立即積極進行後續管線疏通，他要求，衛工處應全面調查台北市容易積水地區衛工系統人孔蓋，因渗水導致逆灌民宅的現況， 並迅速變更設置適合低窪地區有防渗設計的人孔蓋。

對此，北市衛工處則表示，近年極端氣候，市區發生短延時強降雨時，因雨汙混流情形，導致汙水管渠系統內水量大增，當管渠系統下游形成滿管狀態，在地勢較低或是水理較差的管段發生人孔冒水的狀況。

衛工處允諾，對於此次發現的異常跡象，將派員前往該處找出雨、汙混接地點，立即辦理分流改善。