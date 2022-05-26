裝置藝術點綴苗栗特色館。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府爭取客家委員會補助，透過3位青年駐點，推廣苗栗陶品牌形象，並規劃展覽、市集活化進駐的苗栗特色館園區。

縣府指出，此次規劃的戶外裝置藝術，邀請陶藝老師徐幸榆、葉慧美創作，以「戲蝶時舞」為主題，捏陶製作五彩花朵、蝴蝶點綴苗栗特色館園區。

創作構想取自唐代詩人杜甫《江畔獨步尋花》的詩句，透過陶藝的可塑性傳達蝴蝶翩翩起舞的生命力，五彩繽紛的釉料使花朵綻放更加璀璨。

並與三義札木工坊異業結盟，置於草地上生動的木作動物、昆蟲，與陶蝶、陶花相映成趣，創造一加一大於二的加值效益，歡迎民眾到園區欣賞參觀，感受陶、木藝的手感溫度。

苗栗特色館自94年成立迄今，園區的遊客以親子族群為大宗，這次的駐村計畫以女性溫柔婉約的特質為核心，為增加互動性與話題性，同時達到美化園區空間的效益。

為增加童趣，計畫駐點人員將淘汰的廢輪胎改裝成五彩繽紛的可愛生物，點綴於「戲蝶時舞」與札工工坊的木藝小動物中，營造打卡新亮點，為園區開啟新氣象，也展現苗栗工藝文化的生活美學，歡迎大家一起感受陶瓷與木藝的手作溫度。

文化觀光局長林彥甫表示，苗栗特色館近年力拼轉型，青年的進駐，透過創意手法打造園區亮點，並持續不斷地與陶藝師、業者互動，企圖為苗栗陶品牌打亮招牌，縣府爭取各項資源挹注，讓軟、硬體活化工程持續進行中，將園區定位成陶藝、青農的發展基地。

未來期盼有更多的民間團體、文史工作者、青年等共同參與，帶給遊客不同的體驗，藉此推廣苗栗在地產業，相關訊息請洽苗栗縣政府文化觀光局文創產業科張小姐037-233121（分機12），或致電苗栗陶品牌打造計畫駐地辦公室037-233121（分機9）。