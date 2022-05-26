元太(8069)聯手日本綜合貿易公司伊藤忠商事（ITOCHU Corporation）鎖定日本企業市場，推出ALTERIC NOTE電子紙筆記本，共同推動辦公室無紙化環境。

元太2021年12月曾宣布與伊藤忠商事共同合作推廣電子紙產品應用，雙方合作第一項專案即為採用元力電紙平臺(Linfiny)研發設計的電子紙筆記本解決方案，由伊藤忠推出自有品牌電子紙筆記本－ALTERIC NOTE。該款電子紙筆記本可協助企業從大量使用紙張的辦公場域，提升至兼具永續與效率提升的數位無紙化辦公環境，ALTERIC NOTE將由伊藤忠商事的集團公司Conexio在日本銷售。

採用電子紙的數位筆記本，或是電子紙筆記本（eNotes）提供使用者如同一般紙張書寫的體驗外，更具備輕薄與便於攜帶的特性。反射式技術的電子紙顯示原理與一般紙張相同，可減少使用者雙眼的疲勞。元太的電子紙產品榮獲德國萊因TUV頒發「類紙顯示」（Paper Like Display）證書，以科學方式評價電子紙產品具備閱讀與視覺的舒適體驗。

E Ink電子紙具備超低耗電的特性，電子紙應用產品將能協助企業改善環境並實踐碳中和目標。伊藤忠商事以聯合國永續發展目標（SDGs）制定企業經營策略，並相信低碳的電子紙顯示器符合伊藤忠的企業經營策略。

假設1.3億台電子書閱讀器每年平均下載10本書，若以紙本書籍或是液晶平板電腦閱讀，相較於使用電子書閱讀器，將分別產生10萬倍與50倍的二氧化碳排放量。而在在過去7年間，全球已安裝約6億個3吋電子紙標籤，若每天更換4次價格資訊計算，相較於一次性使用的紙質價格標籤，使用紙質標籤所產生的二氧化碳排放量是電子紙標籤的3.2萬倍。