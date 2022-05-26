40歲巴西男歌手贊德(Xand Avião)，近日登上舞台熱情開唱，正唱得起勁之際，舞台前方的煙霧機突然出現不明故障，竄出的火焰直接朝他的臉部噴去，這幕驚恐畫面，全被台下觀眾用手機拍攝下來，迅速在網路瘋傳引起討論。

根據《每日郵報》報導，贊德本月21日到納塔爾沙丘足球場，參加音樂節慶商業表演，沒想到唱到一半時，舞台前方時的煙霧機突然異常故障，火焰朝他的臉部噴去，還直接燒向手臂，好在他反應得快迅速後退並未受傷，並且繼續完成這場演出，事後飛往首都巴西利亞進行另一場表演。

贊德24日在IG發文解釋，那場舞台意外只是虛驚一場，身體並未受到任何損傷，不僅開玩笑形容自己變成電影《惡靈戰警》演員尼可拉斯凱吉的特技替身，更笑稱長滿手毛的手都沒了，根本是被機器火焰強制除毛，還以親身經歷呼籲其他歌手要小心機器，千萬不要覺得不會燒起來。

由於許多台下觀眾正好拿著手機錄下意外發生那刻，也讓這段驚悚畫面在網路瘋傳，許多網友紛紛留言關切：「還好你帶了墨鏡呀」、「太幸運沒發生什麼嚴重的事」、「現在你知道噴霧機是真的會燒起來了」、「多麼可怕，太瘋狂了吧，這種事怎麼會發生在你身上」。