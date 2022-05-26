張宇與妻子十一郎（蕭慧文）兩人自12歲相識，17歲談戀愛，攜手寫下許多膾炙人口的情歌，兩人也用歌曲記錄人生，最能見證兩人愛情的作品是〈月亮惹的禍〉，而十一郎剛生完小孩，正好是張宇工作最忙碌時刻，差點釀成婚姻危機，而誕生了〈囚鳥〉。兩人相愛42年，近日爆出妻子十一郎呼吸困難緊急送醫。

根據《噓星聞》報導，十一郎吃了醫院藥物，沒想到卻引發過敏，呼吸道受到影響呼吸非常困難，張宇將太太緊急送醫，回憶當時情況，張宇透露：「看著她呼吸越來越困難，我從山上一路超車。」，他表示因為太太有藥物過敏，所以每次開藥都會非常注意，也會提醒醫生哪些藥物過敏，是因為這次醫生從頭到尾都沒有說要開止痛藥「只說了開B群跟肌肉鬆弛」，所以夫妻倆都沒有再提醒藥物過敏，張宇也說在該開藥醫院填寫病歷時有特別註明過敏藥物。目前張宇妻子十一郎情況已無大礙，感謝醫療人員的辛苦。

而《中國時報》訪問到張宇透過經紀人今（26）日表示，謝謝大家關心，張宇太太蕭十一郎目前除了眼睛還有點腫之外，身體已無大礙了，並提到，這件事也可以提醒醫院、醫生和病人本身，對於藥物過敏要格外小心、謹慎處理，但這畢竟是意外，還是感謝醫療人員的辛苦，同時也讓他想到，如果健保卡能註記藥物過敏，可能就更好了。

張宇與十一郎結婚25年，育有兩子，兩人最具代表性的歌曲是〈月亮惹的禍〉，張宇說，他們1997年偷偷結婚，沒有讓媒體知道，有一天她在加拿大被發現懷孕了，於是決定用這首歌來公布喜訊。他笑說當時低調到唱片公司也不知道，「我們沒有婚紗，沒有宴客，只有請家長，戒指還因為遭小偷被偷了！」