台股交易量能連四黑，朝野立委也關心證交稅收。財長蘇建榮26日在立院財委會備詢時表示，目前1～4月證交稅收655億元預算執行進度還在及格範圍，預估全年可勉強達到預算數1,768億元。依財政部估算，全年日均成交值約3千億元才能達標證交稅收預算數。

立院26日審查娛樂稅與納保法修正案，蘇建榮允諾將在六個月內提出娛樂稅修法評估報告。

面對立委詢問證交稅狀況，蘇建榮指出，台股4月上市櫃日均成交值為3,200億元，相較去年同月海運股熱潮創造的高基期5,269億元呈衰退態勢。受到高基期因素，1～4月證交稅收出現連續四個月負成長，但仍為歷年次高水準。

近期全球股市震盪，主要為通膨升息壓力、俄烏戰爭、大陸疫情影響需求等因素，台股也不例外，從今年1月初「萬八」高點跌至5月失守「萬六」大關。

財政部統計處表示，去年5～7月台股單月日均成交值皆為5,440億元以上，主要受惠於去年運價大漲締造散裝航運股投資熱潮，隨全球景氣多變與高基期因素，估短期內台股量能年增率為負成長態勢。

但統計處也認為，投資人先別悲觀，因今年台股交易量仍居歷年次高。以今年1～4月而言，其日均成交值為3,521億元、證交稅收為655億元皆為歷年同期次高，僅次於2021年1～4月的日均成交值4,331億元、證交稅收804億元水準，顯見台股仍有一定動能。