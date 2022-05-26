造價新台幣千萬元的Model T電動巴士5月中旬在台南市區5號線試營運，雖僅1輛，卻引起市民關注，交通局也在臉書公布這個消息，但台南日後是否會採用，由客運業者決定。

現代科技感十足的Model T，是鴻海集團和裕隆集團合資成立鴻華先進科技公司打造的電動巴士，正值台南市政府推動客運巴士電動化，Model T也加入大台南公車的行列，行駛在人口稠密的原台南市區及周遭衛星行政區。

有關Model T為何出現在台南市，台南市政府交通局長王銘德今天告訴中央社記者，目前台南已有逾50輛電動巴士，未來公車汰換以電動巴士為主，以達到台南全面電動化的目標，Model T則是鴻華科技提供給台南客運業者試營運。

王銘德說，Model T在5月中旬上路，若市民反映良好，將有助於台南客運業者汰舊換新時選擇採購，但目前台南僅只1輛。

交通局人員表示，Model T的銀色外觀充滿科技感，車身設計圓弧狀，以提升續航力，且標榜自駕智能先進科技，最大亮點是LED顯示器，後照鏡是在車內透過鏡頭影像傳送，之前在高雄、台北行駛，一度引起討論。（編輯：卞金峰）1110526