民進黨桃園市長擬參選人鄭寶清過去在擔任立委期間，力促捷運綠線、鐵路地下化，要讓民眾提早享受鐵路運輸服務的便利。交通部長王國材去年11月也盛讚鄭「有遠見」。今(26日)鄭在臉書曝光該段影片，並說「天空的解嚴就是城市遠見的規劃」。

王國材去年11月在主持平鎮臨時站工程動土祈福典禮表示，整個桃園鐵路地下化沿線有很多密密麻麻高樓大廈，包括鄭文燦市長、鄭寶清委員強力主張高架變地下化是一個遠見。

另外，鄭寶清去年曾在臉書向市民報告鐵路地下化進度時就談到，桃園鐵路地下化會將原有桃園、內壢、中壢三座地面車站改建為地下車站，並增設鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮五座車站，全程共八座車站。鐵路地下化將為桃園帶來經濟效益，車站的興建也為周邊帶來發展，鐵路地下化攸關到桃園都市轉型，是影響桃園未來重要的百年建設。寶清在立委任內爭取的各項建設進度，未來也會持續關心與報告，感謝大家。