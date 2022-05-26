嘉義市長黃敏惠與第五區養工處官員及各界人士拈香祝禱施工順利。（廖素慧攝）

嘉義市軍輝橋第一代橋墩（中）與第二代橋墩（兩側Y字形）現況老舊，有安全疑慮。（廖素慧攝）

嘉義市軍輝橋是橫跨八掌溪連結嘉義縣市的重要通道，是老揹少的60年老橋，結構安全不佳，將斥資9.7億建造新橋，26日辦理「台18 線軍輝橋改建工程」動土祈福典禮，將先建便橋讓民眾仍能通行，明年6月間拆除現橋、蓋新橋。

交通部公路總局第五區養護工程處長謝哲雄表示，現有軍輝橋是老揹少的老舊橋梁，改建新橋工程計畫由於變更設計增加5000萬預算，又因應原物料漲價而追加2億，最後以9.7元決標發包，新橋寬25公尺、長295公尺。

謝哲雄指出，動工後將先蓋便橋，約明年5、6月間便橋建好，南北兩向各有1線快慢車道，讓車輛仍能通行，接著拆除現有的軍輝橋，並建造主橋，主橋施工期約460個日曆天，預計2024年10月中旬峻工。

嘉義市長黃敏惠表示，軍輝橋早期古諸羅八景之一的「鷺橋跨浪」，原本是1920年代的白鷺橋跨越八掌溪，1959年八七水災沖毀白鷺橋，1960年起建第1代軍輝橋，1980年建造第2代軍輝橋即拓寬橋面及加固橋梁，形成老揹少，已不堪承受大雨溪水暴漲的沖刷。

黃敏惠表示，2009年八八風災全市7座聯外橋梁全部封閉，是嘉義市有史以來第一次，當時3 天下了一年的雨量，極端氣候對老舊公共建設衝擊大，市府逐一檢視橋梁的安全，陸續改建牛稠溪華興橋、盧山橋，現在啟動八掌溪軍輝橋改建，就是要確保民眾南來北往通行的安全順暢。

第五區養工處水上段長蔡明君說，軍輝橋年代已久，橋長不足、部分橋基裸露，當時興建第2代軍輝橋是在原有橋面兩邊外側增建車道，並加固橋墩。