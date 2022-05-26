陸在中印邊境拉達克班公錯湖（Pangong Tso lake）上建新橋

中國正在中印喜瑪拉雅山脈邊境拉達克班公錯湖（Pangong Tso lake）上建一座更堅固的新橋，而印度政府加以譴責，說這是「非法建設」。

據CNBC和《南華早報》（South China Morning Post）25日報導，一名曾派駐拉達克的印度退役將領說，這座新橋能讓坦克和裝甲運兵車通過，有助於中方加速在兩岸部署。而印度分析家說，這可能引發更多政治爭議，增加區域軍事化，並減損化解邊境爭議的機會，甚至製造雙方的新摩擦點。

曾擔任印度陸軍第14軍將領的古普塔（Rohit Gupta）說，有了這座新橋，將加速解放軍在班公錯湖南北岸運兵的能力，而這是他們原先所欠缺的。據印度媒體估計，中方的兩座橋梁約450米長， 10米寬。

中印部隊持續在拉達克對峙，2020年時，雙方曾爆發流血衝突，導致20名印軍和5名解放軍喪生。另有報導說，中方死亡人數在38—45人之間。

Andy Vermaut shares:China-India border: why another Chinese bridge may be the latest friction point: Beijing has built a second bridge across the disputed Pangong Tso lake in the Himalayas, in an area New Delhi says belongs to India; analysts… https://t.co/XanA1m1n3x Thank you. pic.twitter.com/q49lyyW2bc — Andy Vermaut (@AndyVermaut) May 25, 2022

而班公錯湖位於中印爭議區，從1960年代起，中方控制2/3湖區，而印度則控制了其餘的1/3。印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）上周說，中方沿著原有的舊橋，又在班公錯湖上建了一座新橋，而兩座橋都在自從1960年代以來，北京便「非法」占領的區域。

據華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）分析估計，解放軍靠建好的橋梁，可以把往來湖邊東側到日土軍事基地的時間從12小時縮短為3-4小時。

而古普塔說，這座新橋將橫渡班公錯湖南北岸的距離縮短了130公里，似乎要削弱印度在該區域的戰術優勢。不過，他指出，印度也建了許多基礎設施，以助使部隊進行更富戰術與作戰性的部署。此外，古普塔說，儘管中方增建的新橋令人憂心，但卻可能被摧毀。他指出，印度可以從據地清楚地看到這座橋，並透過各種方式投送精準彈藥。

儘管中印在2020年的流血衝突後，雙方舉行了15輪軍長級會議，但仍有成千上萬部隊集結邊境。