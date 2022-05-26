因俄羅斯入侵烏克蘭，俄與歐盟關係降至30年以來最低點。俄羅斯駐歐洲聯盟（EU）大使契斯何夫（Vladimir Chizhov）表示，儘管布魯塞爾公開拒絕與俄羅斯往來，但私下他在歐盟仍有大量面對包含歐盟國家在內他國特使的時間。他也表示歐盟對俄羅斯的反應在他預料之中。

美媒POLITICO專訪這位駐歐大使，契斯何夫說，西方對烏克蘭戰爭的反應並沒有讓他感到驚訝，歐盟已經不再將俄羅斯視為戰略夥伴。他17年來一直致力於促進歐盟與俄羅斯的關係，更比喻自己是歐俄關係的「活的紀念碑」。

契斯何夫還表示，儘管布魯塞爾公開拒絕俄羅斯，但在幕後，他仍與歐盟國家在內的其他國家的特使有大量面對面的時間。他說:「這週我與他國大使在五天內吃了三頓午餐」。與俄羅斯駐美大使不同，契斯何夫的廚師還沒有被開除。

而契斯何夫的工作量也顯著增加，因為歐盟才史無前例的驅逐了19位俄羅斯外交官，其中包括能源、農業、運輸和伊朗核協議方面的專家。他表示目前還有約40位外交官留在歐盟。

他說，事情還沒有到「不可挽回」的地步，否則他不會留在這裡。對於對俄制裁，他表示歐洲經濟體的影響遠比俄大的多，他認為，只有聯合國層級的制裁才能將這些強加於單一國家層面之外。

他也對重建歐俄關係提出建議，他表示:「在西方國家燒毀所有關係的橋樑之前，想想修復它們需要付出的努力。」他補充:「俄羅斯不會燒毀所有橋梁。」