九合一大選即將在11月26日舉行，各政黨已開始積極備戰，其中北市選情更是外界焦點，國民黨已確認提名立委蔣萬安參選，民眾黨則可能派出北市副市長黃珊珊，至於綠營則人選未定，而最新網路投票更顯示，蔣萬安的支持度，遙遙領先黃珊珊與衛福部長陳時中。

此次《Yahoo民調》「你看好誰能擔任台北市長？」投票，共有「你看好誰能擔任台北市長？」、「擔任地方首長，你認為最重要的是甚麼？」與「你開始關注戶籍地縣的地方選舉了嗎？」等三個題目，本次投票統計時間將從今（26日）至本月30日，截至今日下午三點已有超過7000人參加該投票。

在題目一的「你看好誰能擔任台北市長」中，有51.9%的人投給國民黨立委蔣萬安、25.5%投給台北市副市長黃珊珊，至於可能代表綠營參選台北市長的人選中，有7%的人投給衛福部長陳時中，前交通部長林佳龍與前副總統陳建仁，則各自得到2.8%支持率。

另外該份民調題目二之「擔任地方首長，你認為最重要的是甚麼？」，有60.4%的人認為是「施政能力」，另有的18.2%和17.2%的人分別認為是「危機處理」與「道德標準」。