國內今天新增8萬1852例本土個案，55例境外移入個案；染疫死亡人數暨昨天79例創新高之後，今天再增104例，包含2例兒童死亡個案。另外，新增中重症個案數333例，也創下單日新高，242例為中症、91例為重症。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前曾表示，會讓死亡率維持在千分之一，但陳時中今天承認，這兩天來看，死亡率已經超過千分之一，但整體來說沒有超過，維持在萬分之五。不過陳時中也表示，整體雖然還未超過，但仍然是個警訊，會持續注意。

不過，陳時中同時也表示，連續幾天確診數都在八、九萬之間超過一個禮拜，看起來比較平穩了。

陳時中表示，回顧前兩天PCR單日12萬，這兩天陸續往下降，可能和周末以及下雨有關，不過確診人數上次5月18日超過8萬以來，5月19日超過9萬，後來都在八、九萬之間超過一周，整體確診人數，維持平穩，而今天是昨天的92%看起來比較平穩，算是在高原期。