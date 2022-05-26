NHK報導，針對俄羅斯總統普丁未被邀請出席今年8月在日本廣島市舉行的和平紀念儀式的問題，俄羅斯駐日本大使加盧津對此表示強烈不滿，稱「這是可恥的做法」。

廣島市政府將在8月6日廣島遭受原子彈轟炸紀念日這一天舉行和平紀念儀式。該市原計劃與以往一樣向普丁總統發出邀請函，但與日本中央政府進行磋商後決定，此次不邀請普丁參加，理由是「如果發出邀請，日本在俄羅斯入侵烏克蘭問題上的立場會被誤解」。

對此，俄羅斯駐日本大使加盧津5月25日在大使館的推特上用日語發文說：「這是從重要儀式中排除俄羅斯之舉。這種可恥的做法，使日本自稱反核武運動的領導人又一次忘記了因美國投擲原子彈而失去生命的數萬名同胞的記憶。」

此外，加盧津還在社交媒體上用俄語發表聲明譴責指出：「有人正在散布俄羅斯將在烏克蘭使用核武器等謊言。」俄羅斯才是真正致力於不擴散核武的國家。