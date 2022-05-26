台中一名王姓男子受友人之託照顧其13歲女兒，卻遭控涉嫌摸少女的胸部並猥褻，遭到檢察官起訴。台中地院審理時，發現少女說詞反覆，還曾寫下自白書，稱自己謊稱遇害，最終認定檢方舉證不足，判王男無罪。可上訴。

檢警調查，王男受友人請託，於2017年至2019年間幫忙照顧友人的13歲女兒，卻在2019年間涉嫌撫摸少女胸部，強脫少女內褲，還以大腿等身體部位觸碰少女等，遭檢方起訴。對此，王男辯稱，他並沒有猥褻少女，且少女有寫下悔過書，證明他的清白。

台中地院審理時，法官發現少女曾在警詢時，指出王男摸她胸部且有道歉，後來改口稱，王男僅有摸大腿，另，少女於審理準備程序時，稱王男有與她性交，但被問及是否過程下體疼痛或持續時間，少女則回覆，「應該會吧」、「我沒看時間」、「我不知道」，驗傷報告亦無明顯處女膜撕裂傷，認定少女的證詞反覆，且嚴重程度不一。

法官指出，少女的自白書中寫道，她不願與王男一同居住，書都讀不下去，被大阿姨察覺異狀後，才假設性詢問她是否被王男性侵或性騷擾，她為了想和大阿姨居住，才會說謊自己遭性侵，直到阿姨去找檢查官，她才知道事情沒那麼簡單，因此才寫下自白書證明王男的清白，綜合以上，法官認為檢方舉證不足以證明王男有罪，故諭知無罪。可上訴。