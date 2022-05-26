疫情升溫，連帶影響到商圈經濟，新北市三峽民權老街商圈發展協會為保障店家安全，近期大量採購快篩試劑，將在28日免費發送給80個會員店家，希望藉由每日自主快篩，創造新北自主防疫示範商圈。商圈理事長林豐斌表示，雖然疫情重創經濟，但商圈近來也積極轉型，近期與台灣Pay合作，更加碼推出單筆消費不限金額20％現金回饋優惠，回饋總金額上限30萬元，希望增進商圈買氣。

三峽老街是北台灣知名景點，過去曾創下一天3萬人次造訪的紀錄，不過受到疫情打擊，商圈人潮曾一度銳減僅剩1、2成，甚至面臨店家退租危機，重創商圈經濟。林豐斌說，如今疫情再起，希望每個店家都可以推動自主快篩，給予遊客安心的購物環境，因此協會近期大量採買多組快篩試劑，並提供給店家宣導防疫。

林豐賓表示，防疫不能只靠政府政策，商圈有責任保護消費者，因此商圈不斷宣導篩檢陰性才能開店營業，發放快篩劑給店家的舉動可算是新北市商圈中首例。

另外，三峽老街6月起至8月底也與台灣PAY合作推出暢遊優惠，只要民眾在老街使用行動QR Code 掃碼支付，就可以獲得 20％現金回饋，單筆現金回饋上限300元，希望帶動商圈經濟。