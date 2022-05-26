施名帥展多樣貌演技。（時創影業提供）

劉冠廷（左）與謝沛恩在新戲有感情線。（時創影業提供）

林哲熹在新戲飾演陳庭妮男友。（時創影業提供）

由雙金男神劉冠廷和陳庭妮主演的戲劇《愛情發生在三天後》兩人劇中從大學時期「友達以上、戀人未滿」時，感情就好到可以咬對方的手出氣；重逢後在捷運站眾目睽睽下發狠狂咬，陳庭妮因此被網友封為「鯊魚女」，劉冠廷則成了任鯊魚咬的「雞腿男」。談到咬人情節，劉冠廷MAN回：「她沒有真的用力咬啦！」但陳庭妮笑言有次導演一直沒有喊卡：「我就真的咬下去，劉冠廷還作勢想要聞他的手，我超級緊張，覺得太私密了，趕快請身邊的人給我濕紙巾擦掉！」

今（26）日該劇發佈2分鐘版預告，劇透兩人雖於8年後重逢，但已各有愛侶，錯綜複雜的感情比導演馮凱前作《我們不能是朋友》更虐心。劇中陳庭妮痛訴：「我們不要再見面了！我有男朋友，你是一個結婚的人。」原來這8年中，陳庭妮已有男友林哲熹，而劉冠廷則與謝沛恩結婚，即使重逢，也不能以「注定有緣」藉口就理直氣壯地曖昧或發展。

陳庭妮坦言這次的女主角人設並不完美，內心要過的關很多，但慶幸能夠演出該角：「很像和她一起過了一段人生，身邊的人都不計代價的愛著她，但是大家是彼此付出，即使付出的方式不對，在過程中有嚐到酸甜苦辣。」而不少網友認為，8年前劉冠廷被直球告白時，扭扭捏捏太不上道，劉冠廷忍不住「保護」角色：「他總是想很多，其實是想負責，卻導致人生在各種遺憾和悔恨中。」

劇中劉冠廷、陳庭妮、施名帥、袁艾菲是相識多年大學同學，施名帥負責穿針引線、讓男女主角相隔8年重逢，並透過他的助攻，讓觀眾明瞭這段愛情故事裡，相愛的兩人，為什麼無法理解彼此？此次，施名帥必須一口氣展現帥氣、霸氣、溫柔和孱弱等不同演技樣貌，他為此做了不少功課，還和陳語安有一段同樣是8年未見的遺憾之戀。

《愛情發生在三天後》力邀知名樂團「怕胖團」演唱插曲，預告中已首度露出。該劇除了網羅金鐘獎導演馮凱執導、金鐘獎編劇徐譽庭擔任編劇顧問、許芸齊擔任編劇、劉冠廷和陳庭妮再組CP並首次上演純愛情節外，其他參與主演的還包括施名帥、孟耿如、林哲熹、謝沛恩、袁艾菲、陳語安等圈內口碑演員。將於6／18起，在八大戲劇台、Netflix、東森戲劇台首播。