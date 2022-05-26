快篩實名制4月28日上路，中央流行疫情指揮中心預計6月啟動第2輪，時間點未定。指揮官陳時中說，希望多保留時間給現在還沒買的人，讓第1輪的民眾應充分運用，提醒大家這2天趕快買，不會讓大家等很久。

根據指揮中心統計，快篩實名制截至今日中午為止，僅有1家機構完售，共售出1成1，下午還有很多快篩可以買。陳時中表示，目前快篩還沒展開第2輪，為避免擁擠，還沒購買的民眾請儘速購買。快篩實名制整體而言沒有問題，昨晚11點為止，共50家完售，9成以上到晚上還有快篩，民眾不用排隊就能購買。

陳時中提醒民眾，這2天趕快買快篩，指揮中心會再確定第2輪時間點，近期會先發送免費試劑、視飛機排班順序來決定。他強調不會讓大家等很久，但是還是要先保障還沒買的人。

至於快篩未來是否能取代PCR作為入境證明，陳時中表示，「這個我們會來考慮」，不過前段時間來講，國外發送快篩證明的、自己做快篩的，登機前的檢查會有困難，目前還沒考慮。