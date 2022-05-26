美國總統拜登宣布成立「印太經濟架構」（IPEF），但首輪名單未將台灣納入。國民黨發言人張斯綱批評，民進黨政府宣稱開放萊豬進口是為了加入IPEF、「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），如今證明民進黨政府只會吹牛，不會做事。

對於外交部對拜登宣布只表示「遺憾」，還稱美方「尊重」台灣。張斯綱認為，是自貶身價，讓國家利益受損，外交部的「遺憾」才真正讓國人感到遺憾。

張斯綱表示，民進黨政府去年為宣傳4項公投，以「讓台灣貿易打進國際」作訴求遊說國人支持萊豬進口，如今進口萊豬，台灣卻在爭取加入IPEF、CPTPP上都沒進展，足見蔡政府只會大內宣，外交實則一籌莫展，喪失台美發展務實關係。

張斯綱指出，民進黨政府一再吹噓「台美關係最佳」虛幻泡泡，卻未能掌握台美進展實質關係契機，不僅多個經濟整合沒有進展，爭取多年的世界衛生大會（WHA）觀察員身份也未能實現，「荒唐外交」連自家立委羅致政都看不下去。