冰水主機大廠堃霖去年EPS為1.98元，因此，26日股東會通過每股配發現金股利1.8元。堃霖表示，第二季末疫情若能和緩，或者獲得有效控制，將有助於大陸下半年解封，也能推升公司下半年營運可望超越上半年，全年營運審慎樂觀。

堃霖去年合併營收25.34億元、稅後淨利1.51億元、EPS達1.98元，26日股東會承認去年財報與營業報告書，揭櫫今年冰水主機銷售目標為3,360台，並且通過每股配現金股利1.8元。

堃霖今年第一季合併營收5.51億元、營業利益0.19億元、稅後淨利0.16億元、淨利歸屬母公司0.19億元、EPS為0.24元。4月合併營收1.36億元、年減20.38％；前4個月合併營收為6.86億元，年減1.2％。

堃霖表示，公司上半年台灣與越南兩地工廠生產與訂單都成長，大陸廠3、4月雖然有接單，但是出貨受到當地政府防控封控的影響而遞延，5月營運仍受大陸防疫防控的干擾。