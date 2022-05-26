疫情嚴峻，各縣市考量是否繼續停課，雲林縣長張麗善今（26日）表示，今天早上教育處緊急會同學校校長連續開會，了解大家對疫情的恐慌狀況，決定持續暫停實體課程直到6月2日再做決定。

張麗善表示，雲林縣這一周暫停實體課程，有須要讓孩子上學的家長仍可送孩子到校，國小約有4000名、國中約1000名到校，占總學生數一成。

她說，今天早上教育處緊急會同學校校長連續開會，決定持續暫停實體課程直到6月2日，6月3日是端午節，後續會在2日滾動式檢討。