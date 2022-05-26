新竹縣北埔鄉是健保署公告醫療資源缺乏的地區之一，為改善偏鄉醫療資源不均問題，新竹台大分院在北埔南興社區發展協會理事長彭瑞麟邀請，取得衛生局和健保署支持在南興社區開辦「巡迴醫療點」，之後每隔周三開辦，獲得北埔鄉親好評！

院長余忠仁表示，新竹台大分院責任是走進醫療資源匱乏的地區服務民眾，並推動社區發展，新竹台大三院區專業醫療將會深入社區，提升醫療服務的深度及廣度，給民眾最優質的醫療照護品質和最貼心的醫療服務

北埔鄉全鄉僅1間診所，民眾若發生重大疾病，必須到鄰近的竹東鎮就醫，由於前往醫院的客運不多，加上年輕族群外移，長者就醫之路迢迢，在彭瑞麟請託下，新竹台大分院25日在南興社區開辦「巡迴醫療點」。

家醫部主任陳孟侃指出，開辦首日共有19人掛號，依序由醫師藍亦倉看診，醫師開藥後再由藥師在院內調劑，最後再把藥送到社區交給長輩。

醫師藍亦倉是客家子弟，看診時一口流利客家話讓長輩倍感親切。他說，多數長輩都有三高、慢性病的問題，在巡迴醫療點看診能讓他確實掌握長輩的生活習慣，有助控制慢性病，看診時也發現長輩的疾病問題，剛好可讓家醫科和老年醫學科發揮長才。

副院長黃國晉說，南興社區由於人口老化，常見問題包括同時服用多種藥物、多重疾患或病因不典型、易有併發症、生活功能下降或喪失、支持系統問題等，除醫療服務外，也要照顧到長輩生理、心理與各層面的需求。

「由家醫科、老年醫學科醫師當先鋒，院內其他科的醫師做後盾！」智慧醫療創新中心主任譚慶鼎說，巡迴醫療點目的是減少偏鄉醫療不平均，目前先設點之後，未來會再導入其他智慧醫療及遠距醫療。