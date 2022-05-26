許藍方（左）與「廟會女神」曾甜暢聊性愛大小事。（17LIVE提供）

「最美博士」許藍方博士在17LIVE主持全台最火辣的兩性節目《許藍方的愛vs性相談室》，25日再度邀請身材性感、笑容甜美「廟會女神」曾甜來到節目中與許博士暢聊性愛大小事，為大家解析伴侶間常見困擾「是不夠愛了？還是性冷感？」網友關切高喊單身的許藍方單身多久了，節目中催她說出擇偶條件，要在節目中幫她徵友。

有觀眾好奇許博士單身多久了，許藍方想想說：「現在5月，算算我已經單身2年了。」網友一聽紛紛要她說出擇偶條件，喊說乾脆節目上幫她徵友，許藍方說：「要比我高最好175公分以上， 講話要有邏輯可以溝通，自律知道自己在做什麼，懂得體諒，要給雙方空間，我非常需要自己的空間，對女朋友貼心，要喜歡運動有運動習慣。」許藍方坦言自己跟火象星座好像比較合，喜歡直接一點的男生，害怕碰到有什麼都不講的天秤男，她之前就曾碰過天秤男，說對方會因為自己打電動時許藍方在屋內整理打掃而不開心，追問才說因為看她在打掃讓他覺得電動玩得心裡有壓力，還質問她怎麼不會自己觀察不該在他打電動時打掃。

2位女神聊著性冷感話題，曾甜請博士定義性冷感，許博士用厭食症比喻性冷感：「就像厭食症不是看是誰煮的不想吃，而是不管是誰煮的你都不想吃，我以前就曾經是，我還想說是不是因為我太理性冷靜，後來年紀增長變成熟、越來越了解自己，才知道不是這樣的。」聊起12星座性冷感的徵兆，許藍方彷如星座專家上身說：「牡羊跟性冷感應該搭不上，只有當他的火被澆息的時候吧，獅子座開始嫌你煩就是警訊，雙子座突然心情不好就會冷感，射手座是很怕被逼迫，他們喜歡隨興的感覺，被逼得太緊就會想逃，天秤座容易胡思亂想，容易越想越沒感覺，來找我諮詢的70％都是天秤座，水瓶、摩羯性冷感是常態。」許藍方說自己是水瓶座坦言確實有點難搞，她說：「要懂得那個點，很難懂，要能讓我放鬆，要是遇到對的人，我會願意配合角色扮演之類的，但不能打我巴掌。」

製作單位給殘酷2選1的題目，「兩個男的，一個長得帥但那方面不行，一個是長得很醜那方面很厲害，會選誰？」曾甜笑說「我選長得帥的，因為至少過程已經享受觸碰他的身體。」許藍方想想說「那我可以繼續單身嗎？」節目最後許博士建議性冷感的改善方法「如果是心理因素造成，一定要想辦法去排除，改善問題，如果是生理問題造成，就找泌尿科或身心科醫師看診求助。」《許藍方的愛vs性相談室》節目隔周三晚間8點上線開播。