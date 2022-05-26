徐榛蔚三度獲五星縣長榮譽，將榮耀歸於花蓮縣民的支持與鼓勵。（縣府提供）

花蓮縣長徐榛蔚以高達83.2％施政滿意度，榮獲五星縣長肯定，在八大面向施政滿意度超越去年，高達78.3％，高居全台第二名。這是徐榛蔚第三度獲五星，也在本屆縣長任期屆滿前交出亮麗成績，徐榛蔚將榮耀歸於花蓮縣民的支持與鼓勵。

媒體民調，三度摘下五星的花蓮縣長徐榛蔚，施政分數較去年增加 2.3 分，成為 78.1 分高居全台第二，她也是全台四位負評低於10％的首長之一，有高達七成的民眾支持徐榛蔚連任花蓮縣長（獲國民黨提名參選連任）。在八大面向施政滿意度78.3％較去年成長1.1個百分點。

縣府表示，八大施政面向滿意度達78.3％高居全國第二，今年在觀光休閒面向以84.2％高居全國之冠，相較去年成績再進步3％，在新冠疫情襲擊下，兼顧抗疫與觀光發展。尤其推動低碳旅遊，讓遊客能以低碳友善的旅遊形態走進花蓮。

受新冠疫情衝擊，縣府透過智慧教育的超前部屬，在疫情爆發後，花蓮縣停課不停學、學習不斷練的目標，確保了縣內各級學校學生受教權，也成為全國遠距教學的示範縣市。因此在教育面向，花蓮縣以82.4％ 拿下臺灣本島第一的成績。

施政調查顯示，花蓮縣在道路與交通面向較去年進步0.9％。因應後疫情時代來臨，輕旅行人潮湧入花蓮，搭乘公共運輸的自由行客人日漸倍增，縣府打造13鄉鎮地景智慧站牌，建置智慧停車及導引系統，改善市區周末假日停車位嚴重不足的問題。

此次在環保面向滿意度調查以80.1％位列全國第二，警政治安滿意度80％，消防與公共安全滿意度82.4％，經濟滿意度62.1％在全國平均以上。

徐榛蔚表示，擘劃花蓮榮景的腳步永遠不會停止，未來將結合全縣北到南33個農村再生計畫社區，以適地、適性、有序的方式逐步推展「三軸、三心、多亮點」；森林綠帶軸、海洋藍帶軸和綠谷廊帶軸，分別刻畫出花蓮縣狹長地形獨有的景觀特色，避免對環境過多的失序擴張和環境破壞，永續花蓮、生生不息。

今年是本屆縣市長任期的最後一年，《遠見》民調施政滿意度調查，本屆獲五星的縣市長有花蓮縣長徐榛蔚、新北市長侯友宜、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長潘孟安以及連江縣長劉增應等6位。