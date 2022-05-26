台積電(2330)緩跌，金融、航運也都呈現開高走低，台股收盤再度跌破16000點，收在15968.83點，下跌135.2點，跌幅0.84％，成交金額2213.04億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，雖然近期市場傳出第三季後升息腳步可能暫停，但未來二次升息動作仍持續，收緊資金腳步能未停歇，不利股市反彈。但美元近期出現高檔回落，亞幣近期出現反彈，站穩月線，台幣也出現升值，台幣若能回升，有利資金進入台股，對於指數反彈有幫助。

法人態度上，外資期貨未平倉空單已經轉為多單，現貨市場也轉賣為買，本土投信在集中市場出現買超，店頭市場則維持持平，政府基金近期在股價震盪下進出不大，從法人態度目前偏向多方；從融資餘額來看，融資整體近期雖然有增加，但幅度不大，融券仍維持高檔，籌碼面偏向多方，日KD指標目前持續維持黃金交叉，但KD開口出現閉合，MACD柱狀體也翻紅，RSI指標位在50以下空方區，因此，多方目前仍延續反攻力道，但近期盤勢呈現量縮格局，加上指標轉強力度減弱，若月線始終無法突破，不利指數續漲。

隨5月初疫情趨緩，蘇州與上海先後在5月6日與5月16日逐步解封，現階段上海物流仍未恢復疫情前水準，元大投顧指出，預期在6月第三階段全面解封下，當地台廠物流受阻情形有望在6月起顯著緩解。而第二季整體供應鏈與資金環境迎來最壞情況，包含伺服器、網通等長線個股因短線利空跌深創造買點，第三季供應鏈改善下可望迎來反彈，亦可關注科技創新新規格IC/利基型IP、矽晶圓、半導體設備及特化等；與此同時，消費與航空等族群將受惠於下半年台灣疫情逐步解封。