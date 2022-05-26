MCM 經典背包淡香精形象照。（MCM 提供）

MCM 經典背包淡香精形象照。（MCM 提供）

德國奢侈品牌MCM攜手國際香水集團INTER PARFUMS INC 一同推出全球首支中性香水「MCM經典背包淡香精」。

首款香氛從品牌的「旅行DNA」出發，以「TRAVEL BEYOND」為主題，將經典不敗的STARK旅行後背包，轉變成為袖珍、時尚的香水瓶身，與Z世代的數位游牧者們，一同踏上虛擬時空的旅行，並且攜手韓國新銳藝術家「SAMBYPEN聯名限定」塗鴉彩繪版，即日起於全台鋒恩香水專櫃、maison de beauté官網獨家販售。

被視為新世代潮流的德國奢侈品牌，MCM不斷從藝術、音樂、科技以及旅行文化中汲取靈感，吸引著21世紀全球數位浪潮下的先鋒者。隨著MCM經典背包淡香精的誕生，品牌展開了一場名為「TRAVEL BEYOND」 的全球宣傳，有史以來第一個運用Epic Games遊戲世界技術 (Unreal Engine虛幻引擎) 的虛擬製作和電影特效打造的美妝廣告，劃破時代的藩籬，將經典注入新時代領域，帶來突破性十足的視覺震撼。

MCM全球首席創意官Dirk Schoenberger表示：「情感是所有旅程和目的地的中心，MCM是一個擁有深厚旅行傳統的品牌。我們希望藉由一款能展現本質的香水，捕捉品牌的DNA --『從情感到氣味之間的流動』。我們的消費者不受規則、性別、界限或地點的限制，旅行就是他們創造力的表達，而MCM 香水與他們一起踏上了跨越想像、物質和數位領域的旅程。」

如果時下最流行的「小廢包」有極限的話，第一名絕對就屬MCM的超迷你「掌上型背包」，因為它裝不下任何物品，包包裡只有香氣，除了造型概念新穎，MCM經典背包淡香精運用前所未有的模擬工序，將品牌標誌性的「Cognac Visetos」圖案、皮革紋理、金屬鉚釘、與每款包包特製的金屬銅牌都完美復刻，精緻且引人注目的設計，串聯起時尚與香水之間的相互呼應。