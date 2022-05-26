星座運勢網站「星座看看」分析12星座遇到難題時的反應，其中處女座、天蠍座、摩羯座、雙魚座最積極，從來不曾想要逃避，會立刻想辦法解決，不會讓事態變得更加嚴重。

▍白羊座

白羊座遇到難題時，雖然也曾經動了逃避的念頭，但他們會很快轉念，把這件事當成歷練的機會，然後勇敢面對挑戰。

▍金牛座

金牛座遇到不想面對的問題時，就會立刻拖延症上身，先裝沒事一陣子，等到最後一刻才心不甘情不願的去處理。

▍雙子座

雙子座遇到問題的時候會先聯繫朋友或合作對象，看看是不是能夠一起處理，就算對方沒辦法幫忙，也能減輕一點心理壓力。

▍巨蟹座

巨蟹座面對難題會顯得非常痛苦，一方面完全不想面對問題，另一方面又怕不處理後果更嚴重，在內心猶豫糾結的情況下，就會表現出非常煩惱的樣子。

▍獅子座

獅子座遇到難以解決的問題時，會對自己生氣，覺得應該要趕快處理，如果沒有立刻想到方法，就會持續生悶氣，讓旁人完全不敢接近他們。

▍處女座

處女座在遇到困難時雖然會感到棘手，但是會在第一時間選擇面對，立刻著手處理，對他們來說趕快把這個問題解決，晚上才能安心入睡。

▍天秤座

天秤座遇到不想面對的問題時，會先放空自己，然後開始做心理準備，可能會花不少時間來沈澱心情，等到完全冷靜後再一口氣付出行動。

▍天蠍座

天蠍座遇到困難就是立刻面對然後解決，絕對不會逃避，就算過程再艱鉅，都不會擊倒他們。

▍射手座

射手座遇到挫折就想逃避，他們也知道這不是長久之策，但是卻很鴕鳥心態地覺得能躲多久就躲多久，等到心情好轉才願意出面解決。

▍摩羯座

摩羯座辦事手段高明，完全無法忍受問題被擱置，遇到困難就是要立刻解決，最好當天就能了結，否則後患無窮。

▍水瓶座

水瓶座遇到難題時，第一時間也是想要逃避，懶得想對策，他們從來不會為難自己，等到腦中出現解決的靈感再說。

▍雙魚座

雙魚座遇到問題時雖然會有點慌亂，但不曾想要逃避，他們會讓自己趕快冷靜下來，平復心情後就立刻開始思考解決方式，不會擺爛。