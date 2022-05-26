國民黨桃園市長參選人張善政今整合地方有突破，先與黨前副祕書長羅智強一起行腳，後又拜會桃園市議長邱奕勝。立法院國民黨團書記長萬美玲表示，有好的開始張應更積極跟大家請益，陸軍與空軍進來，加上張特質，年底沒有不贏道理。

萬美玲說，張善政現在應密集拜會地方頭人與意見領袖，今天與羅智強行腳，感受選舉溫度也蠻好。

萬美玲也提醒，張善政沒有選舉經驗，之前搭檔前高雄市長韓國瑜競選副總統，也只是配合競選總部作業，分擔一些行程，還沒有自己操盤過選舉經驗，對選戰非常陌生，包含選舉語言、動作都很生澀，競選團隊可能要再擴大一些。

萬美玲說，競選市長團隊要有各種不同功能、領域的人，張善政目前還沒有很扎實組成，就像排行程的貼身幕僚就很重要，比如拜會如邱奕勝這麼重要的人，就要多次確認。

對於地方整合，萬美玲表示，每個表態參選者背後都有支持者，黨要他退，他也要先想怎麼跟支持者交代，就像立委呂玉玲，如果沒跟支持者交代好，只有呂一人情緒放下，支持者放不下對黨內整合也沒有用，這也是大家要公平程序原因。