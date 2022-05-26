疑因打疫苗亡！馮小妹母「抬棺抗議」 陳時中：待司法相驗

16歲馮小妹去年11月接種新冠疫苗後，疑似出現不良反應，1個多月後不幸辭世，家屬遲等不到真相，控訴法務部法醫研究所和衛福部疾管署互踢皮球。中央流行疫情指揮官陳時中今天表示，目前已經立案，由於還在等待司法相驗結果，才能進行後續預防接種受害救濟。

馮小妹家屬等人今天赴疾管署抬棺抗議，並遞交陳情書，要求衛福部長陳時中能夠親自看信，馮媽媽痛心表示，檢方認為死因不明而扣留女兒遺體將近4個月，自己至今未能看到女兒的解剖報告書，怒批政府根本是「上樑不正下樑歪」。

馮姓少女去年11月10日接種BNT疫苗後，於11月28日在家出現疑似疫苗接種不良反應，OHCA送三軍總醫院急救，不幸在12月30日辭世。同日檢方以死因原因不明為由，扣留馮小妹遺體，不准家屬火化、探視，在等待遺體相驗過程中，馮媽媽竟又接到戶政事務所的通知，強制她在沒有正式死亡證明的情況下，於今年2月7日將馮小妹直接除戶。

陳時中表示，此案件中央已經知道提出申請，目前也已經立案，不過現在還在進行司法相驗，要等結果出來後才能進行預防接種受害救濟審議。

另外，有家長反應5歲兒童只能打BNT，但因為就讀私立幼兒園，沒有安排集體接種，到外面醫療機構也約不到，是否將安排私幼進行集中接種，或是集結 人數較少的幼兒園到衛生所接種。陳時中回應，這個建議很好，可以請教育單位來統計，若有私幼願意集中施打，可跟衛生單位進行媒合。