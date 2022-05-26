朱軒洋劇中暖男形象融化許多觀眾。（圖／公共電視提供）

風田、張再興的「田興CP」讓網友看得心花怒放。（圖／公共電視提供）

蘇瀅劇中暗戀的家明醫師至今未露臉，讓網友好奇心爆表（圖／公共電視提供）

醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》開播至今叫好又叫座，攻佔各大影音平台一、二名，討論度相當高，女主角蔡淑臻開心發文表示「媽！我出運了」她說：「從開播到現在，支持、鼓勵的訊息蜂擁而至，從來沒有這樣子被熱切地愛著，感覺真棒！謝謝大家，我們會繼續努力。」

劇中神秘的「家明醫師」至今尚未露臉，讓觀眾好奇心爆表，網友像偵探似的從體型、聲音搜尋蛛絲馬跡，包含演員劉冠廷、林柏宏、張軒睿，以及網紅波特王都各有擁護者。導演賴孟傑表示，劇中家明、婉君的角色是致敬港片《家有囍事》，很開心大家持續關注著家明醫師的真面目，最後一集將正式揭曉。

而暗戀家明醫師的蘇瀅，不只內外科、病房急診都能照應，面對醫療糾紛更是臨危不亂。蘇瀅透露，角色台灣國語的角色設定，其實是平常自己和阿嬤講話的模樣，所以台詞唸起來特別地順。

劇裡每一對感情線的發展讓觀眾看得意猶未盡，蔡淑臻與小鮮肉朱軒洋甜蜜爆表，風田和張再興的「田興CP」也不落人後，張再興親手送上愛心手作便當，不停喊著「阿鬼哥哥」，與外表衝突的有趣畫面讓網友看得心花怒放。

導演賴孟傑提到：「原著小說中阿亮是真的可能會砸手術室的流氓，但是阿鬼一點也不害怕，甚至在縫合過程中大咧咧的與阿亮互動，術後阿亮也沒有逞凶鬥惡，才想說『什麼！阿亮是有可能喜歡他的』，便譜出這個組合。」本週將播出的第七集預告中，再公開驚喜客串卡司之一夏靖庭，飾演乳房專家的他，各種怪異行徑讓楊麗音也期待地說：「最奇怪的醫師要來了！」

《村裡來了個暴走女外科》故事改編自劉宗瑀醫師的同名小說，外科醫師「小劉」來到鄉村小醫院，像是都市的牛仔，利用自己的特殊技能與固執的處世原則，改變村裡種種令人眼界大開、啼笑皆非的醫療狀況。看似救世主般降臨的背後，卻有著傷痕累累的秘密，自我放逐到醫界的邊緣後，在偏鄉地區醫院拾回「初心」的故事。全劇10集，每周六晚間9點於公視一次播出2集。