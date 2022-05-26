立委楊瓊瓔（前左二）向農委會副主委黃金城（前左三），解說台中動物之家后里園區動物的收容情形。（陳世宗攝）

立委楊瓊瓔（前）說明聚興社區休憩場域環境改善工程等，整體改善面積約3公頃需求經費約3000萬元。（陳世宗攝）

立法院經濟委員會26日南下台中考察農業等相關建設。立委楊瓊瓔爭取台中市動物之家相關改善工程，包括后里園區優化工程約800萬元、南屯園區3000萬元，獲得農委會允諾補助70％、市府自籌30％。潭子區聚興社區休憩場域環境改善，工程經費初估約3000萬元，水保局同意依設計規畫金額給潭子區公所全額補助。

立法院經濟委員會26日農委會副主委黃金城、畜牧處長張經緯、水保局長李鎮洋、台中分局長邱啟芳等，專程南下台中考察。一行人分別前往后里、潭子勘查台中市動物之家相關優化工程、聚興社區休憩場域環境改善工程等，並聽取地方意見。

台中市動物保護防疫處長林儒良說，后里園區優化項目，包括防水及洩排水、開放空間裝潢及設施等。后里園區犬舍地坪過去因經費等因素，缺乏表面裝修材易龜裂，清掃時增加工作人員負擔；另因空間挑高造成室內回音過大，不利影片播放等教育宣導功能。防疫門鄰近對向轉彎處視線死角盼遷移優化。

林儒良指出，南屯園區動物隔離區，自2001年啟用迄今已20餘年，部分設施不符當代動物福利，亟需拆除改建以維護收容動物。隔離區空間規畫及動物籠舍尚停留於20年前，地坪高低落差常造成清潔及照護人員滑倒受傷，改善工程約需3000萬元。

一行人前往潭子區考察時。潭子區長林國聲提出聚興社區休憩場域環境改善工程，整體改善面積約3公頃需求經費約3000萬元；改善項目包括邊坡整理、邊坡駁坎、生態滯洪池、水源引道、步道、環境維護通道、休憩設施及環境綠美化等。

林國聲表示，為改善潭子區行政中心後方空地閒置致雜草叢生問題，期將台中市政府警察局及潭子區公所後方閒置空間，改善成休閒散步廊道及設計在地昆蟲、動物意象，以展現社區特色並成為在地潭子區聚興社區新亮點。

水保局長李鎮洋強調，本案係提供在地農村社區使用，施作項目符合農村再生原則，完成後有助地方農業發展；公所應先辦理測設等前置作業，後續經費上會全力支持由潭子區公所規畫與執行。建議環境綠美化工程多以植栽、植草磚或草皮覆蓋地表，讓水源能留得更久，亦可降低溫室效應，未來將可再提供地方居民一處綠帶休閒。