台北市屢見民眾忘繳罰單，去年就有47.2萬件罰單被郵差貼掛號通知，甚至有4.6萬件顯示該地址查無此人，最後約有45萬件遭強制執行，不少民眾喊冤稱沒收到通知，北市交通事件裁決所近期推4妙招，包括簡訊通知、監理服務App、台北通App及增設通訊處，即使民眾不住戶籍地、工作地點異動，都可以收到罰單訊息。

民眾因交通違規被開單後，警方按程序會寄罰單至戶籍地，若罰單在2個月到期前都無人繳款，地方裁決所將進一步寄裁決書二次催繳。

據裁決所統計，去年屬北市車駕籍的違規案共計255.6萬件，罰單寄送狀態為寄存送達47.2萬件、占18.5％，意即郵差送信時沒人在家，會貼掛號通知在郵箱上；另外，公示送達則有4.6萬件、占1.8％，意即該地只查無此人，只好改政府公報或警察機關公告招領，去年還有45萬件違規案因無人繳款遭強制執行。

不過，有許多民眾向裁決所抱怨，感嘆「在外地工作但罰單都寄到戶籍老家」、「搬家了沒收到罰單」、「有掛號信通知但無法請假去領」等，因此北市近期推薦4個妙招，即使民眾不住戶籍地、工作地點異動頻繁及搬遷等，都可以收到罰單訊息。

裁決所積案催收課長陳珈含指出，首先是向警察機關申請罰單簡訊通知，目前雙北和台南、高雄都有此服務，車主可至地方警察局網頁預先申請簡訊通知服務，有逕行舉發違規案時，車主即可接到簡訊通知，避免再次違規。

陳珈含接著說，第二是下載監理服務APP，並註冊會員由交通部公路總局開發的監理服務APP，不僅能查詢駕照及車輛各項監理資訊，也有訂閱各項監理服務通知功能。第三則是下載台北通APP並註冊金質會員，無需額外申請，即能享受裁決所的推播提醒服務。

陳珈含表示，最後一招是則是向監理機關申請增設住居所或就業處所住址當租屋搬遷或工作地址變更時，可隨時至監理機關臨櫃或用通信、傳真、電子郵件方式(https：／／www.mvdis.gov.tw／m3-emv-car／car／address)增設住居所或就業處所住址，相關監理信件將寄送至增設的新住址。

以上4種方式皆可選擇，陳珈含說，工作地點異動頻繁族群，如計程車、遊覽車、貨車司機及外送人員建議使用前3招，各種訊息均可透過手機通知不受地點影響，如果是不住戶籍地但在外工作穩定的族群，可再使用第4招向監理機關申請增設住居所或就業處所住址後收取信件。

裁決所提醒，收到交通違規罰單訊息後，建議立即透過監理服務網、監理服務APP或手機行動支付(LINE PAY、嗶嗶繳、橘子支付、元大銀行、街口支付、樂購蝦皮及永豐銀行)及超商多媒體機等各種管道繳納，避免逾期被移送強制執行。