端午節即將到來，家家戶戶都會吃粽子，但吃粽子時要注意，每顆的熱量都不容小覷。營養師高敏敏表示，粽子熱量需留意，其中一顆廣州荷葉粽的熱量就高達1066大卡，需慢跑130分鐘才能消耗，而且鈉含量也過高，對此建議民眾吃粽子需留意的5秘訣。

高敏敏在臉書粉專提到，粽子的種類多樣，有北部粽、南部粽、廣州荷葉粽、甜粽等，餡料、做法及大小都不同，熱量也就不一樣，以一顆廣州荷葉粽（650公克）為例，熱量約1066大卡，建議民眾食用時與人分享，另外，其鈉含量超過1000毫克，將近衛福部建議一日攝取鈉含量2400毫克的一半，因此糖尿病、高血脂、高血壓等慢性疾病患者要注意分量。

而一顆北部粽（210公克）熱量約518大卡，需慢跑63分鐘才能消耗，由於北部粽是先將糯米用油炒過，雖然香氣十足，但熱量也偏高，而且裡面還包有蛋黃、五花肉等，也會提升熱量。而素粽（210公克）的熱量約480大卡，需慢跑59分鐘才能消耗，雖然素粽以大豆蛋白取代肉類，熱量稍低，但仍包有花生等脂肪餡料，食用時還是得注意，分量與均衡飲食的拿捏仍是「吃粽不重」的重點。

而南部粽（210公克）熱量為477大卡，需慢跑58分鐘才能消耗，雖然南部粽以水煮烹調，因此熱量較低，但若添加滷肉、花生等高熱量、高油脂食材，再撒點花生粉，熱量也會跟著飆高。燕麥全穀粽（210公克）熱量是415大卡，慢跑需51分鐘才能消耗，富含膳食纖維、維他命Ｂ群，是較健康的選擇，適合有高血脂、高血糖者享用，飯後血糖會較平穩，但分量仍須控制，且口感較為豐富，應細嚼慢嚥，避免脹氣。

而每到端午節，不少人就會毫無節制的吃粽子，但想要安心吃又不增重，高敏敏對此分享5秘訣，第一是「一天吃一顆，替換正餐澱粉」，控制澱粉量及熱量；第二「搭配蔬菜」，有助於增加飽足感、飲食更均衡；第三「飯後吃富含酵素水果」，例如奇異果、鳳梨、木瓜，能夠有助於消化；第四「甜粽要克制」，由於甜粽的含糖量高，千萬不要一顆接一顆吃；第五「沾醬另外倒小碟子」，不要直接將醬料淋在粽子上，容易無法控制鈉量及糖量。