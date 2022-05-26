路透的一項調查發現，今年德國房價的上漲速度將快於3個月前的預期，原因是供給短缺，壓過了生活成本不斷加劇和升息前景的影響。

然而由此而來的可支配所得縮水，預計將在未來兩年抑制房價上漲。

根據5月11日至25日調查的13位分析師預測，預計今年房價將上漲7.0%，2023年和2024年的漲幅將分別放緩至3.0%和2.0%。在3月公布的調查中，上述三個增長預期分別為6.3%、4.5%和2.8%。

ING的Carsten Brzeski表示：「房價將繼續上漲，但是更高的利率、過去幾年房價的飆升，以及更低的可支配所得，正在削弱購屋能力，所以增加的速度將有所放緩」。

歐洲央行預計將在7月進行十多年來首次加息。歐洲央行行長拉加德周二暗示，到9月底將升息至少50個基點。

與世界大部分地區一樣，德國物價高漲，由於俄羅斯入侵烏克蘭，燃油和能源成本飆升，通膨在今年4月達到40多年來的最高水準。

在受訪者回答有關購房負擔能力問題上，認為對於首次購房者和租房市場來說，所有條件都會惡化。

標普全球的Timo Klein說，「這是最糟糕的情況，房價仍在上漲，而利率快速上升，勞動力短缺造成營建的延誤，高通膨導致購買力下降」。

Klein說，他預計租金將會上漲，主要是營建活動減少、房東試圖趕上通膨，以及烏克蘭難民的租屋需求增加。

當被問到歐洲央行的存款利率(目前為-0.50%)需要達到多高，才能為房地產市場帶來顯著降溫效果時，路透的另一份調查顯示，應為1.00%。