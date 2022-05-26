來自韓國慶尚南道昌原市的姜旼廷，8年前嫁來台南麻豆定居，因為懷念家鄉的泡菜味道，去年開始試作販售，期間經過半年口味調整，才開始在網路上販售，消費者反應不錯，她也希望開設實體店面，將各種家鄉美味和更多台灣朋友分享。

姜旼廷表示，她的母親每年都會來台探親，也會順道帶來自製的家鄉風味泡菜，但自從此次疫情爆發以來，母女雖只能透過電話聯繫，姜旼廷很想念媽媽，也懷念起家鄉的泡菜。

姜旼廷認為，市面上販售的泡菜雖多，而口味就是沒有媽媽的味道，於是興起了自己製作泡菜的念頭。只是姜旼廷對於食材有所堅持，一定要選用韓國進口的大白菜、魚露及蝦醬，為此還經常跑到雲林西螺的果菜市場去採買。

不過，姜旼廷初期做出來的味道及口感並不符合自己的要求，經常整批都必須丟掉，一連串的失敗，加重了她的挫折感，使她一度想要放棄，幸好在家人的鼓勵下，調整食材與調味料比重，採用傳統天然發酵，及添加蘋果、水梨層次感等方式，才製作出道地的韓式泡菜，讓品嘗過的親友都讚不絕口。

此外，姜旼廷也擅長料理韓式辣蘿蔔、辣炒年糕及部隊鍋等韓國傳統美食。姜旼廷說，她的心願是未來能開設實體店面，親手做各種家鄉美味，和更多台灣朋友分享，同時也向韓國親友推廣麻豆文旦等在地農產品，用美食促進兩地文化交流。

移民署南區事務大隊台南市第2服務站主任胡鵬翔表示，移民署近年來推動「新住民及其子女築夢計畫」，台南波蘭新住民札芮特「波蘭老婆甜點屋」、越南新住民武育慧「道地越南法國麵包行銷計畫」雀屏中選，最高將各可獲得獎金8萬元，因此也鼓勵姜旼廷及有興趣的新住民朋友，今年參加甄選，共同實現夢想。