立法院今初審通過《公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例》草案，但關鍵條文送保留協商；其中，攸關教職員提繳退撫儲金滿42年後，政府是否就不再負提撥責任，因朝野立委一致反對，儘管暫時保留，但全案送協商後，將可望予以刪除。

立法院司法及法制委員會今審查《公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例》草案、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案；其中，有關教職員退撫儲金的監理機關組成；退撫基金管理機關對於退撫儲金及個人專戶之收支、管理及運用等業務；個人專戶之提存準備及相關運作機制等關鍵條文，均保留送協商。

而已經有共識完成初審的草案內容，大致確定給付制度方向，主要是對於112年7月1日後初任的教職員，採行確定提撥制，設立個人退休金專戶，由教職員與政府共同撥繳費用存入累積孳息，並搭配投資理財平台等配套，使專戶增加孳息。

同時，草案雖將退撫給與給付方式改適用「確定提撥制」，但就個人退休金專戶累積退撫儲金，於強制撥繳部分，與現行退撫制度相同，由個人負擔35％、政府仍負擔65％。

然而，民進黨立委林宜瑾表示，政院版草案第九條明訂，教職員提繳退撫儲金費用滿42年以後，政府不再負提撥責任；但教職員仍可自願繼續提繳退撫儲金費用。然而，政府實際上就是教職員的雇主，作為雇主就有責任完整提撥退休金，因此，所謂的滿42年不再提撥應該予以刪除。民進黨立委張廖萬堅也提出相同看法，主張刪除42年的限制。

民進黨立委賴品妤強調，政院版的42年限制，這相當於告訴公教人員，超過42年政府就不照顧你們，這也將變相使得水庫來源減少。因此，為了保障公教人員的權益與退撫經費充足，應該討論刪除42年的上限。

賴品妤也提醒，銓敘部一直宣稱若開放舊制轉新制會造成更大的財務缺口，但實際上銓敘部有估算過可能轉算的人數嗎？若有缺口，缺口又會是多少？她強調，公教人員會想要轉換到新制，可能是對於舊制可能破產的一種恐懼；因此，政府不能用更大的缺口恐懼，來回應舊制人員的恐懼，而是應該盤點問題，確保舊制人員的退休保障，讓他們安心，這才是解決問題的方式。

國民黨立委林奕華則表示，公務員的雇主是政府，照理說不該在過程中出現權益的損失，但之前已經因為一次年改發生過1次，導致很多權益受損，希望透過此次退休撫恤的修正達到逐年撥補，避免缺口大到再次實施二次年改。

對此，教育部長潘文忠表示，有關滿42政府不再提撥的限制，確實可以進一步考量合適性，未來協商時可以再行審酌。

委員會召委、民進黨立委黃世杰表示，為了避免出現二次年改，政府確實要逐年提撥債務缺口；至於到底要不要選擇轉換換軌，這牽涉公教人員到對舊制的信心，及對新制的期待。新制與舊制各有優劣，沒有誰比較好，但若能讓舊制財務穩定，假設新法要讓公教人員可以轉換，那轉換的條件，也會牽涉到政府撥補的總財務缺口，因此銓敘部有必要將數字預備好，屆時進入協商時才能有具體依據進行討論。